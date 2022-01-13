Эксперт предупредил об опасности употребления в пищу мяса медведя

О вреде мяса медведя Андрей Куспиц сообщил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». «Медведь — это опасное мясо, я не берусь за него и не рекомендую его есть, потому что этот зверь ест все подряд и очень большое количество может передавать различных заболеваний, трихинеллез — страшная вещь», — объяснил он.

При этом, по словам специалиста по колбасам, можно употреблять в пищу мясо лосей и оленей. Оно, как правило, очень чистое, потому что в рацион питания этих животных входят также грибы. Например, мухомор работает как глистогонное, то есть они совершенно чистые звери.

Плюс к этому Андрей Куспиц порекомендовал попробовать экзотических животных. Для этого подойдет мясо страуса, кенгуру, бобра и осла.