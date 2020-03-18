Эксперт предсказал наихудший вариант развития пандемии коронавируса

Эпидемия коронавируса стремительно распространяется по миру: ею уже охвачены более 150 стран. Среди заразившихся свыше 180 тысяч человек. Японский эпидемиолог Сато Акихиро предсказал наихудший сценарий развития опасного вируса: он может стать сезонным заболеванием.

Как известно, самая высокая смертность от коронавируса фиксируется сейчас среди пожилых людей. Среди умерших 17% пациентов, которые были старше 80 лет. Если вирус станет сезонным и это будет происходить каждый год, то это станет настоящей проблемой. Например, в Италии значительная часть населения - пожилые люди. Возможно, поэтому именно в этой европейской стране сейчас наблюдаются столь высокие цифры летальных исходов. Впрочем, сами итальянцы надеются, что уже через неделю пик заболеваемости пойдет на спад в виду установленного карантина в стране.

Акихиро также заметил, что именно молодые могут заражать пожилых родственников вирусом в процессе общения. При том, что сами они переносят заболевание в разы легче. По мнению эпидемиолога, сейчас нужно резко ограничить свои перемещения: отказаться от посещения общественного транспорта, рабочих офисов (по возможности), гостей, массовых мероприятий. Это в том числе будет способствовать плавному снижению инфицированных во всем мире, пишет РИА Новости.

Японский специалист добавил также, что не стоит надеяться на появление вакцины от COVID-19 в нынешнем году. Ведь для использования и распространения лекарства необходим ряд предварительных тестов. По мнению Акихиро, окончания борьбы с опасным вирусом стоит ждать только в следующем году.