Эксперт объяснила, в чем проявляется опасность подавления негативных эмоций
Такие люди могут однажды без очевидной причины серьезно заболеть, так как подавляют свои негативные эмоции или не умеют их адекватно проявлять. Это может быть связано с психосоматикой, уверена эксперт в этой области и психолог Анастасия Коткова.
«На самом деле эмоции — наши друзья, индикаторы, которые помогают справляться с той или иной ситуацией, реагировать на нее, проживать благодаря эмоциональному состоянию. Есть несколько базовых эмоций — гнев, радость, интерес, злость — и мы готовы взаимодействовать с ними, когда мы в контакте со своим телом», — рассказывает специалист в материале 5-tv.ru
Желая выглядеть определенным образом в глазах окружающих или запрещая себе проявлять так называемую слабость, люди оказываются в ловушке. Они панически боятся показаться неудобными и конфликтными, при этом забывая о собственных потребностях.
«Это, конечно, приводит к выгоранию эмоциональному, к накоплению разных эмоций негативных, которые блокируют телесные реакции. Как это может выражаться в нашем теле? Наше тело — это индикатор взаимосвязи с миром, индикатор того, как наша психика, эмоциональное состояние сейчас выглядит. Непрожитые эмоции, например, гнев или агрессия, могут выражаться как заболевания желудочно-кишечного тракта — желудок, поджелудочная, разного рода запоры, непроходимость», — поясняет Коткова.
У людей, которые часто подавляют свои эмоции, нередки систематические головные боли, мигрени, выпадение волос, ухудшение состояния кожи. Связь ментального и физического здоровья для большинства современных медиков очевидна. Влияние эмоций на способность организма сопротивляться агрессии извне доказана. Однако искать помощи у психологов пока — не очень распространенный способ помощи себе.
Фото и видео: Pexels, PassionVideo