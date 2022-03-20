Эксперт объяснила, в чем проявляется опасность подавления негативных эмоций

Такие люди могут однажды без очевидной причины серьезно заболеть, так как подавляют свои негативные эмоции или не умеют их адекватно проявлять. Это может быть связано с психосоматикой, уверена эксперт в этой области и психолог Анастасия Коткова.

«На самом деле эмоции — наши друзья, индикаторы, которые помогают справляться с той или иной ситуацией, реагировать на нее, проживать благодаря эмоциональному состоянию. Есть несколько базовых эмоций — гнев, радость, интерес, злость — и мы готовы взаимодействовать с ними, когда мы в контакте со своим телом», — рассказывает специалист в материале 5-tv.ru