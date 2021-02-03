Эксперт объяснила, как особенности сна влияют на набор лишнего веса
Всех людей по особенностям сна можно разделить на четыре типа, которые она назвала «медведь», «волк», «лев» и «дельфин». Так, «волки» наиболее склонны к полноте из-за позднего отхода ко сну. «Львы» и «медведи» - более здоровые утренние типы, которые едят меньше.
Специалист из Сиднея объяснила, что по профилю сна можно понять, настроены ли вы биологически, чтобы рано вставать и уставать позже. «Около 50% ваших тенденций циркадного ритма продиктованы генами, а на остальные 50% влияют внешние факторы, такие как синий свет экрана, стресс, упражнения и диетические привычки», - добавила Оливия.
К примеру «волки» активны и эффективны ночью. «Если бы они могли спать каждое утро до девяти, то сделали бы это, - отметила она. - «Волки» любят поздние вечеринки и могут легко не спать до часу ночи». Этому типу людей нужно быть осторожными, не переедать и не пить слишком много во второй половине дня, так как это может привести к ненужному увеличению веса.
«Дельфины» страдают «классической бессонницей». У них нет установленного распорядка дня, эти люди способны спать два часа в одну ночь и десять - в следующую. Беспорядочность распространяется и на дневное время: периодически бывают короткие всплески высокой энергии, за которыми следует внезапный срыв. По этой причине необходимо следить за потреблением сахара, так как они нуждаются в нем, когда чувствуют себя плохо. «Дельфин», скорее всего, будет бороться с тревогой, депрессией, бессонницей, диабетом второго типа и ожирением», - добавила специалист.
«Львы» подобны утренним «жаворонкам»: легко просыпаются рано, но если спят до десяти, чувствуют себя «побитыми». «Этот хронотип наиболее продуктивен, бдителен и полон энергии по утрам, - объяснила эксперт по сну. - По этой причине из всех людей они меньше всего набирают вес. Что касается характера, «львы» позитивны, оптимистичны и часто заботятся о своем здоровье». Чтобы улучшить жизнь «льва», можно «заранее загружать» его калориями и есть меньше в течение дня.
«Медведи» являются наиболее популярным хронотипом и составляют примерно 55% населения, их цикл сна и бодрствования соответствует нормальному солнечному циклу. «Типичный «медведь» просыпается в семь утра, он может чувствовать усталость и тянется за кофе, - перечислила эксперт. - Энергия достигнет пика поздним вечером». Резкий спад сил после приводит к потреблению энергетических напитков, лишнего кофе с молоком или сахаром, что может привести к увеличению веса.
Фото: pixabay.com
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