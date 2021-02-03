Эксперт объяснила, как особенности сна влияют на набор лишнего веса

Всех людей по особенностям сна можно разделить на четыре типа, которые она назвала «медведь», «волк», «лев» и «дельфин». Так, «волки» наиболее склонны к полноте из-за позднего отхода ко сну. «Львы» и «медведи» - более здоровые утренние типы, которые едят меньше.

Специалист из Сиднея объяснила, что по профилю сна можно понять, настроены ли вы биологически, чтобы рано вставать и уставать позже. «Около 50% ваших тенденций циркадного ритма продиктованы генами, а на остальные 50% влияют внешние факторы, такие как синий свет экрана, стресс, упражнения и диетические привычки», - добавила Оливия.

К примеру «волки» активны и эффективны ночью. «Если бы они могли спать каждое утро до девяти, то сделали бы это, - отметила она. - «Волки» любят поздние вечеринки и могут легко не спать до часу ночи». Этому типу людей нужно быть осторожными, не переедать и не пить слишком много во второй половине дня, так как это может привести к ненужному увеличению веса.