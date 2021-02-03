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Эксперт объяснила, как особенности сна влияют на набор лишнего веса

Эксперт по сну Оливия Ареццоло рассказала, как хронотип или индивидуальность сна заставляют вас полнеть, пишет Daily Mail.

Всех людей по особенностям сна можно разделить на четыре типа, которые она назвала «медведь», «волк», «лев» и «дельфин». Так, «волки» наиболее склонны к полноте из-за позднего отхода ко сну. «Львы» и «медведи» - более здоровые утренние типы, которые едят меньше.

Специалист из Сиднея объяснила, что по профилю сна можно понять, настроены ли вы биологически, чтобы рано вставать и уставать позже. «Около 50% ваших тенденций циркадного ритма продиктованы генами, а на остальные 50% влияют внешние факторы, такие как синий свет экрана, стресс, упражнения и диетические привычки», - добавила Оливия.

К примеру «волки» активны и эффективны ночью. «Если бы они могли спать каждое утро до девяти, то сделали бы это, - отметила она. - «Волки» любят поздние вечеринки и могут легко не спать до часу ночи». Этому типу людей нужно быть осторожными, не переедать и не пить слишком много во второй половине дня, так как это может привести к ненужному увеличению веса.

«Дельфины» страдают «классической бессонницей». У них нет установленного распорядка дня, эти люди способны спать два часа в одну ночь и десять - в следующую. Беспорядочность распространяется и на дневное время: периодически бывают короткие всплески высокой энергии, за которыми следует внезапный срыв. По этой причине необходимо следить за потреблением сахара, так как они нуждаются в нем, когда чувствуют себя плохо. «Дельфин», скорее всего, будет бороться с тревогой, депрессией, бессонницей, диабетом второго типа и ожирением», - добавила специалист.

«Львы» подобны утренним «жаворонкам»: легко просыпаются рано, но если спят до десяти, чувствуют себя «побитыми». «Этот хронотип наиболее продуктивен, бдителен и полон энергии по утрам, - объяснила эксперт по сну. - По этой причине из всех людей они меньше всего набирают вес. Что касается характера, «львы» позитивны, оптимистичны и часто заботятся о своем здоровье». Чтобы улучшить жизнь «льва», можно «заранее загружать» его калориями и есть меньше в течение дня.

«Медведи» являются наиболее популярным хронотипом и составляют примерно 55% населения, их цикл сна и бодрствования соответствует нормальному солнечному циклу. «Типичный «медведь» просыпается в семь утра, он может чувствовать усталость и тянется за кофе, - перечислила эксперт. - Энергия достигнет пика поздним вечером». Резкий спад сил после приводит к потреблению энергетических напитков, лишнего кофе с молоком или сахаром, что может привести к увеличению веса.

Фото: pixabay.com

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