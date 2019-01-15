Экс-«Ранетка» Женя Огурцова может полностью ослепнуть из-за генной мутации

Известная «рыжая бестия» из распавшейся группы «Ранетки» Евгения Огурцова давно страдает от проблем со зрением. Девушка почти ничего не видит левым глазом. При этом долгое время Жене не могли поставить правильный диагноз, и лишь недавно в калужском институте имени Федорова врачи объяснили певице, что с ней происходит.
«Если в двух словах, то атрофия сетчатки. ЭТО НЕ ЛЕЧИТСЯ! Ни в России, ни в Германии, ни где-либо еще! Так что хватит меня отправлять лечиться за рубежом) Это очень редкое заболевание, поэтому мне так долго не могли поставить диагноз. Одна из причин его возникновения — это генная мутация. В ближайшее время я буду сдавать анализы и искать эту мутацию, если она есть!» — призналась Огурцова в своем Instagram, который иронично назвала «Одноглазый блогер» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
В этом же посте Женя призналась, что очень боится передать болезнь 3-летнему сыну Марку и не знает, что делать, если анализы и у малыша окажутся положительными. «Женечка, милая не волнуйся. Мы все будем держать кулачки чтоб с твоим сыночком все будет хорошо», «Женя, не переживай, все будет хорошо с Марком. Маркуша так просто не поддается генам. Все будет хорошо!», «Женя, ты сильная. Молодец, что не падает духом! Искренне верю, что с Марком все обойдется. Обнимаю!», «Наша дорогая Женечка или просто наше рыжее солнышко....) Я уверена что у тебя и у Марка будет все хорошо... Главное не опускать руки, верить только в хорошее, не давать плохому настрою накрыть себя... Надо верить в лучшее... А мы твои друзья и поклонники будем всегда рядом)», — поддержали Женю подписчики.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram