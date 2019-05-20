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Врачи: из-за ЭКО люди разучатся рожать детей самостоятельно

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) позволяет парам, склонным к болезням, иметь детей, когда природа их останавливает. В будущем все большая часть людей будет не в состоянии зачать без вмешательства технологий, и это может изменить геном человека, обеспокоены европейские эксперты.

Проблему влияния ЭКО на эволюцию человека публично озвучил доктор Ханс Ханевик, руководитель отделения репродуктивных технологий норвежской больницы Телемарк (Telemark Hospital's). В следующем месяце он выступит со своим докладом по этой теме перед Европейским обществом репродукции и эмбриологии на конференции в Вене, сообщает британское издание Daily Mail.

По мысли доктора Ханевика, если пара не может зачать — это часть естественного отбора. Но благодаря ЭКО, естественный отбор нарушается. Получают шанс на развитие те гены, которые в природе погибли бы вместе с их носителем. В результате можно предполагать, что потомство такой пары также будет не в состоянии зачать без использования репродуктивных технологий. Рождение большого количества таких детей может изменить геном человека.

«В соответствии с принципом эволюции, последующие поколения будут генетически адаптированы к среде, в которой воспроизводство все больше зависит от технологического вмешательства», — пишет доктор Ханевик в аннотации к конференции.

Тем не менее, Ханевик подчеркнул, что он не критикует ЭКО, а лишь призывает изучить его возможное влияние на жизнь будущих поколений.

Фото: Vostock Photo

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