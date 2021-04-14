Эффективные способы защиты от инсульта — они помогут даже людям из группы риска
Для того, чтобы уберечь себя и своих близких от этой болезни, нужно разобраться в ее особенностях. Существует 2 вида профилактики инсульта: первичный и вторичный.
«К первичной профилактике относятся мероприятия по предупреждению инсульта у людей, ранее им не страдавших. А вторичной называется профилактика по предотвращению повторного инсульта у пациентов, ранее перенесших острое нарушение мозгового кровообращения», - рассказала врач-невролог Аминат Долова изданию «Аргументы и факты».
Для диагностики по первичной профилактике нужно обращать внимание на личные особенности человека: пол, возраст, расовую принадлежность, генетику. Также не стоит не забывать о болезнях и вредных привычках. В группе особого риска находятся люди, у которых в анамнезе есть:
артериальная гипертония;
сахарный диабет;
нарушения ритма сердца;
нарушения липидного обмена;
атеросклероз сонных артерий;
ожирение, особенно абдоминальный его подтип;
несбалансированное питание;
отсутствие физической активности;
табакокурение.
Вторичная профилактика инсульта строится на анализе бывшей болезни. Пациентам, которые перенесли инсульт от фибрилляции предсердий, рекомендованы антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь. Людям с наличием бляшки, закупоривающей церебральный сосуд, в целях профилактики показаны статины – препараты, снижающие холестерин, и антиагреганты, препятствующие повышенному «слипанию» тромбоцитов. А тем, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения и страдает артериальной гипертензией, нужно принимать препараты, снижающие артериальное давление.
Напомним, что есть ряд тревожных звоночков, которые сигнализируют о приближении инсульта. Среди них:
- онемение или слабость руки, ноги, лица в одной половине тела, которые возникают внезапно и ничем не мотивированы.
- Спутанность или потеря речи, которые ведут к тому, что беседу человек вести не в состоянии.
- Проблемы с пониманием речи других людей.
- Проблемы со зрением в одном глазу (затуманенность или внезапная слепота).
- Потеря равновесия, внезапное падение или необъяснимое головокружение.
Если у вас или у ваших близких обнаружены один или несколько из перечисленных симптомов, срочно обратитесь за помощью к врачу.
Фото: freepik.com
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