Эффективные способы защиты от инсульта — они помогут даже людям из группы риска

Для того, чтобы уберечь себя и своих близких от этой болезни, нужно разобраться в ее особенностях. Существует 2 вида профилактики инсульта: первичный и вторичный.

«К первичной профилактике относятся мероприятия по предупреждению инсульта у людей, ранее им не страдавших. А вторичной называется профилактика по предотвращению повторного инсульта у пациентов, ранее перенесших острое нарушение мозгового кровообращения», - рассказала врач-невролог Аминат Долова изданию «Аргументы и факты».

Для диагностики по первичной профилактике нужно обращать внимание на личные особенности человека: пол, возраст, расовую принадлежность, генетику. Также не стоит не забывать о болезнях и вредных привычках. В группе особого риска находятся люди, у которых в анамнезе есть: