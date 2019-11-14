Две женщины, родившиеся без рук и ног, узнали друг о друге из СМИ и стали лучшими подругами

Неизвестно, что стало причиной врожденных дефектов Джлиссы и Чессиди, но еще с самого раннего детства врачи предупреждали их родителей, что девочки никогда не смогут жить полноценной жизнью «нормальных» людей. Однако девушки каждый день стараются доказывать не только докторам, но и всему миру обратное. Они научились ловко пользоваться пальцами ног вместо отсутствующих рук для того, чтобы без посторонней помощи кормить себя, чистить зубы и даже отправлять смс.

А совсем скоро в жизни Джлиссы произойдет радостное событие. Она готовится к свадьбе со своим женихом Джонатаном, который, кстати сказать, выше нее почти на 70 сантиметров. Ну конечно же торжество не обойдется без Чессиди, которая ждет не дождется, чтобы стать подружкой невесты.

Джилисса и Чессиди не устают благодарить Barcroft TV и программу Born Different за то, что помогли им обрести друг друга. Девушки в восторге от своей первой личной встречи и твердо знают, что их дружба навсегда.

Истрия Джлисса и Чессиди так тронула телезрителей, что у них тут же появились тысячи поклонников. Благодаря своей популярности в соцсетях, подруги являются общественным голосом людей, которые, как и они сами, родились с отсутствующими конечностями.

«У каждого из нас есть семья и друзья. Но бывают моменты, когда нужен кто-то такой же, как и ты. Потому что порой нам приходится сталкиваться с такими трудностями, которые обычным людям никогда не понять», - подытожила Джлисса.