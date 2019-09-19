Двойной удар: родные сестры, находящиеся в разных странах, умерли от инсульта в один день

Как рассказала изданию Daily mail мама сестер Уильямc, 80-летняя Джин, в тот роковой день ей позвонила внучка и сообщила, что у Жаклин случился инсульт, вызвав массивное кровоизлияние в мозг, и что прогнозы врачей неутешительны.

Решив во что бы то ни стало поддержать Жаклин, находящуюся в критическом состоянии, семья решила незамедлительно лететь в Германию, где женщина проживала в последнее время.

Тогда Джин послала своего мужа за Амандой, сестрой Жаклин, чтобы всем вместе подготовиться к поездке. Однако приехав к дому дочери, Аманду там ему застать не удалось. В это время карета скорой помощи уже мчала находящуюся без сознания женщину в больницу.

Как позже рассказали очевидцы, Аманда Уильямс потеряла сознание недалеко от своего дома, внезапно рухнув прямо на асфальт, где ее обнаружила возвращающаяся с работы женщина, оказавшаяся медсестрой. Она попыталась сделать Аманде искусственное дыхание и вызвала скорую.

В считанные минуты Аманду доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому, а после подключили к системе вентиляции легких. Аманда умерла в реанимации, не приходя в сознание. А уже наутро поступили новости о кончине Жаклин.

Джин Уильямс была раздавлена, когда всего за какие-то 24 часа она потеряла обеих дочерей.

Обе женщины скончались от мозгового кровоизлияния, вызванного инсультом. Сейчас семья Уильямс пытается договориться с властями Германии, чтобы тело Жаклин как можно скорее доставили в Англию, чтобы похоронить сестер в один день.

Сестры были очень близки и любили жизнь во всех ее проявлениях. Именно поэтому семья планирует устроить веселые похороны, с музыкой и танцами, чтобы отпраздновать две замечательные жизни так, как этого хотелось и обязательно понравилось бы Аманде и Жаклин.