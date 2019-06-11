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Две чашки эспрессо в день спасли 11-летнего мальчика от редчайшей болезни

Кофе не рекомендуется детям, но кто бы мог подумать, что для некоторых этот напиток может стать лекарством, которое поможет вернуться к нормальной жизни.

Французские исследователи решили попробовать лечить 11-летнего мальчика с помощью кофе и получили неожиданно прорывной результат, сообщает британское издание Daily Mail.

В новом отчете о болезни, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine, сообщается о случае, когда у младшего школьника было диагностировано расстройство, известное как дискинезия, связанная с ADCY5, которая вызывает непроизвольную тряску.

Исследователи из университетского госпиталя Hôpitaux de Paris решили назначить ему кофеин, чтобы расслабить мышцы и активировать рецепторы фермента, который играет роль в сокращении мышц.

Одна чашка эспрессо остановила его дрожь на срок до семи часов, в то время как две чашки стабилизировали его состояние почти на целый день.

Дискинезия, связанная с ADCY5 — это заболевание, которое заставляет пациентов совершать ненормальные непроизвольные движения. К таким движениям относятся рывки, подергивания, тремор или корчение лица, шеи, рук и ног. В мире насчитывается около 400 человек, у которых диагностировано это заболевание.

Заболевание вызвано мутацией в гене ADCY5, который связан с ферментом, участвующим в сокращении мышц. Активация этих ферментов в свою очередь связана с кофеином. Поэтому исследователи предположили, что кофеин будет ингибировать фермент и уменьшать непроизвольные движения пациента.

В отчете по делу авторы пишут, что мальчик начал совершать непроизвольные движения в возрасте трех лет, приступы длятся от нескольких секунд до 10 минут. К тому времени, когда ему исполнилось 11 лет, у него было почти 30 эпизодов в день, и ему было трудно выполнять такие действия, как ходьба, письмо в классе и езда на велосипеде.

Врачи решили прописать ему кофе, постепенно увеличивая дозу от одной чашки до почти трех чашек. Причем когда его родители случайно купили кофе без кофеина, судороги и дрожь мальчика вернулись. Его мать и отец поняли ошибку через четыре дня и сразу же купили кофе с кофеином, что привело к исчезновению эпизодов дискинезии.

«Мы интерпретировали эти события как случайный, реальный, двойной слепой эксперимент», — пишут авторы в своем отчете.

«В свете этого убедительного обоснования и нашего опыта общения с нашими пациентами мы считаем, что кофеин может быть эффективным средством лечения других пациентов с дискинезией, связанным с ADCY5, и его следует принимать во внимание всем пациентам».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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