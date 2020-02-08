«Дважды за месяц пришлось «выгнать» мужа из дома»: Мария Кожевникова столкнулась с неизвестным заболеванием

Актриса Мария Кожевникова рассказала подписчикам, что столкнулась с неизвестным заболеванием, которое не смогли диагностировать врачи. «Год Крысы решил меня проверить по полной программе. Я, уже болевшая ветрянкой, обнаружила у себя высыпания🙈‼️ Одно, два, пять, десять и с каждым днём все больше и больше... и исключительно на рёбрах и животе ‼️Начитавшись всякой информации, подумала, что у меня опоясывающий лишай 😱 И срочно , уже дважды за месяц, пришлось «выгнать» мужа из дома. Но мой диагноз, хорошо, что не подтвердился, хотя врачи так и не могут конкретно сказать, что это. Чесалось страшно, хотя с помощью лекарство быстро прошло и семья воссоединилась 👩‍👦‍👦👨‍👦 Но и это ещё не всё , что подарил мне зеркальный 2020», — написала звезда сериала «Универ».