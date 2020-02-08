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«Дважды за месяц пришлось «выгнать» мужа из дома»: Мария Кожевникова столкнулась с неизвестным заболеванием

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Мария Кожевникова

Фото: Instagram Марии Кожевниковой

Актриса пожаловалась на состояние здоровья.

Актриса Мария Кожевникова рассказала подписчикам, что столкнулась с неизвестным заболеванием, которое не смогли диагностировать врачи. «Год Крысы решил меня проверить по полной программе. Я, уже болевшая ветрянкой, обнаружила у себя высыпания🙈‼️ Одно, два, пять, десять и с каждым днём все больше и больше... и исключительно на рёбрах и животе ‼️Начитавшись всякой информации, подумала, что у меня опоясывающий лишай 😱 И срочно , уже дважды за месяц, пришлось «выгнать» мужа из дома. Но мой диагноз, хорошо, что не подтвердился, хотя врачи так и не могут конкретно сказать, что это. Чесалось страшно, хотя с помощью лекарство быстро прошло и семья воссоединилась 👩‍👦‍👦👨‍👦 Но и это ещё не всё , что подарил мне зеркальный 2020», — написала звезда сериала «Универ».

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Но на этом январь не успокоился, мой год Крысы решил меня проверить по полной программе. Я уже болевшая ветрянкой, обнаружила у себя высыпания🙈‼️ Одно, два, пять, десять и с каждым днём все больше и больше... и исключительно на рёбрах и животе ‼️Начитавшись всякой информации подумала, что у меня опоясывающий лишай 😱 И срочно , уже дважды за месяц, пришлось «выгнать» мужа из дома. Но мой диагноз, хорошо что не подтвердился, хотя врачи так и не могут конкурентно сказать что это. Чесалось страшно, хотя с помощью лекарство быстро прошло и семья воссоединилась 👩‍👦‍👦👨‍👦 Но и это ещё не всё , что подарил мне зеркальный 2020 😜😅 продолжение следует... P.S. Может у меня в подписчиках есть врачи дерматологи , кто сможет поставить диагноз 😉

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

Ранее Мария Кожевникова призналась, что для нее год начался не слишком удачно. Сначала младший сын актрисы заразился ветрянкой, а поскольку ее супруг Евгений Васильев никогда ею не болел, его пришлось поместить в карантин. После того, как двухлетний Вася выздоровел, ветрянкой заболел его старший брат Ваня.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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