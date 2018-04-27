Друг Армена Джигарханяна прокомментировал состояние его здоровья

Оказалось, что артист вовсе не впал в кому, а просто был очень ослаблен из-за проблем с неврологией. Об этом журналистам «Московского комсомольца» сообщил друг Армена Борисовича Артур Согомонян.

«Всю последнюю неделю он в театр не ходил, находился дома, — рассказал Артур. — У него была сильная слабость, я и врач уговаривали его поехать в клинику — он ни в какую. «Если умру, то лучше дома». Я ему говорю: «Куда умирать собрались? У нас столько дел». Наконец с трудом уговорили».