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Друг Армена Джигарханяна прокомментировал состояние его здоровья

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Армен Джигарханян
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Вчера вечером в СМИ появились тревожные сообщения о госпитализации 82-летнего Армена Борисовича Джигарханяна.

Оказалось, что артист вовсе не впал в кому, а просто был очень ослаблен из-за проблем с неврологией. Об этом журналистам «Московского комсомольца» сообщил друг Армена Борисовича Артур Согомонян.

«Всю последнюю неделю он в театр не ходил, находился дома, — рассказал Артур. — У него была сильная слабость, я и врач уговаривали его поехать в клинику — он ни в какую. «Если умру, то лучше дома». Я ему говорю: «Куда умирать собрались? У нас столько дел». Наконец с трудом уговорили».

Согомонян добавил: «Медики сняли предварительный диагноз — предынфарктное состояние. Но есть большие проблемы с неврологией, там надо серьезно заниматься».

Напомним, за этот год Армен Джигарханян попадает в больницу уже в третий раз. Близкие актера и режиссера уверены, что он все еще очень переживает после скандального развода с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Фото: Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya, Natalya Loginova / Global Look Press, Facebook

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