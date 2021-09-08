Долой хандру: как справиться с осенней депрессией, если надо ходить в офис

Между тем недостаток витамина D влечет за собой раздражительность, сонливость и хандру. «Для некой имитации солнца в помещении нужно использовать больше источников света, создавать повышенную яркость. Также обязательно нужно проветривать помещение, чтобы избежать гипоксии. Необходим именно свежий, насыщенный кислородом воздух, а не кондиционирование», – посоветовала эндокринолог в беседе с «РИА Недвижимость».

Как сообщила Светлана Шокур, витамин D невозможно запасти, потому его можно восполнить с помощью определенных добавок, при этом важно назначать их и подбирать необходимую дозу совместно с врачом. «Это позволяет улучшить общее самочувствие, тонус, мышечную активность, устойчивость к стрессовым ситуациям, снизить подавленность и тревожность», – сказала врач.

Погодные изменения ведут к повышению концентрации гормона мелатонина, который провоцирует сонливость. По словам Шокур, тогда температура тела понижается, хочется сладких и жирных продуктов, а при таком питании витамины и минералы станут расходоваться еще интенсивнее. Чтобы компенсировать убытки, нанесенные организму быстрыми углеводами, необходимо принимать витамины группы В. «Кроме того, важно потреблять продукты, содержащие триптофан: индейку, сыр, орехи, например, миндаль. Можно принимать дополнительные источники триптофана в виде добавок», – пояснила специалист и добавила, что с приходом осени будет полезно добавить в свой рацион и витамины – антиоксиданты, например, витамин C или магний, который поддерживает нервную систему.