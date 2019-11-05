Доктора удалили из живота молодой женщины 18-килограммовую опухоль

В течение семи месяцев Кавита мучалась от нестерпимой боли в животе, который рос не по дням, а по часам. Женщина долгое время откладывала поход к врачу, так как не могла позволить себе медицинскую помощь. Когда размер живота достиг критической отметки, соседи всей деревней помогли собрать деньги, чтобы отправить Кавиту к хирургу. Женщина обратилась в отделение неотложной помощи, где после встестороннего обследования у нее диагностировали кистозную аденому - доброкачественную опухоль, наполненную жидкостью. Опухоль в буквальном смысле поглотила яичник и фаллопиеву трубу женщины.

Врачи предупредили Кавиту, что, если не принять экстренные меры и не лечь на операцию, опухоль может в любой момент разорвать ее брюшную полость.

Доктор Арпита Джаисвал Сингам, один хирургов Кавиты, рассказал, что у нее была самая большая киста, которую он когда-либо оперировал. Она заполняла 95% живота женщины. Из-за гигантского размера опухоли был большой риск разрыва и излитая ее содержимого в брюшную полость. Кроме того, в случае внезапной потери крови и жидкости, у Кавиты могла развиться артериальная гипотензия, которая чревата отказом внутренних органов.

Несмотря на все трудности и риски, врачам удалось удалить опухоль через небольшой, в данном случае, 20-сантиметровый разрез. Не прооперируй они Кавиту вовремя, опухоль бы разорвала брюшную полость и не оставила бы женщине шансов на выживание.

Однако, все обошлось, операция прошла успешно, и Кавита вернулась домой к своему 7-летнему сыну. И если при поступлении в больницу вес женщины составлял 56 кг, то во время выписки Кавита весила 37кг.