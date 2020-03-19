Медики приняли рак груди за воспаление легких и не смогли спасти пациентку

Через некоторое время у девушки заподозрили туберкулез и обнаружили опухоль на шее, которая мешала пациентке нормально дышать. Доктор заверил мать пациентки, что «беспокоиться не о чем». Однако через несколько дней состояние Таниши ухудшилось. Уже в Бристольской королевской больнице у девушки диагностировали рак груди и приняли решение о срочной операции. Последним словом, которое произнесла пациентка, было: «мама». Затем девушка потеряла сознание - врачи зафиксировали смерть.

Сейчас мать девушки пытается привлечь врачей к ответственности, ведь из-за неверно поставленного диагноза было упущено время. Келли считает, что ее дочь могла быть спасена, окажи ей своевременную помощь.

Некоторое время назад мы перечисляли ряд симптомов, которые могут сигнализировать о начальной стадии рака груди. Среди них, в частности, кашель.