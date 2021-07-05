Доктор Проценко объяснил, как выявить повторное заражение COVID-19 и чем оно опасно

По словам специалистов, повторное заражение возможно, если у человека не выработался достаточный иммунитет, но в данном случае зачастую болезнь протекает заметно легче. При этом если человек в первом случае болел бессимптомно, то во второй раз коронавирус может протекать в тяжелой форме. «До февраля 2021 года все, кто повторно заболевал, лежали в больнице со средней степенью тяжести», — рассказал Денис Проценко.

Как сообщает MedNovelty, нет 100%-ной гарантии, что, переболев однажды в любой форме, не заразишься вновь. Поэтому не стоит забывать о средствах защиты и мерах предосторожности: ношении маски, перчаток, соблюдении социальной дистанции.

Кроме того, по мнению американских ученых, повторное заражение в большинстве случаев протекает бессимптомно. Почему человек может и не подозревать о своей болезни. В данной ситуации выявить коронавирус в организме поможет только ПЦР-тест, а также наблюдение за собственным состоянием: беспричинная слабость, ломота в конечностях и сильная сонливость, даже если вы хорошо выспались, — это повод задуматься о своем здоровье.