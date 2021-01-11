Доктор Мясников развеял популярные слухи о вакцинации от коронавируса

Очередной глупостью он назвал выдумки о чипировании через ввод препарата. Эксперт напомнил, что обычные россияне никому из власти не нужны. Кроме того, Мясников уточнил, что людям в течение жизни делают уколы много раз. «На диспансеризации, к примеру. Ну, давно бы уже чипировали», — посмеялся он.

Медик обратил внимание на то, что о возможности чипирования часто беспокоятся пожилые люди. Он призвал россиян старшего поколения прожить остаток жизни спокойно и не думать о далеком будущем, когда якобы наступит время управления людьми через внедренные в тела устройства.

Мясников также прокомментировал слухи, вызывает ли прививка бесплодие. Такой побочный эффект пока ни разу не был замечен.