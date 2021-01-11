Доктор Мясников развеял популярные слухи о вакцинации от коронавируса
Фото: @alexander_myasnikov1
Очередной глупостью он назвал выдумки о чипировании через ввод препарата. Эксперт напомнил, что обычные россияне никому из власти не нужны. Кроме того, Мясников уточнил, что людям в течение жизни делают уколы много раз. «На диспансеризации, к примеру. Ну, давно бы уже чипировали», — посмеялся он.
Медик обратил внимание на то, что о возможности чипирования часто беспокоятся пожилые люди. Он призвал россиян старшего поколения прожить остаток жизни спокойно и не думать о далеком будущем, когда якобы наступит время управления людьми через внедренные в тела устройства.
Мясников также прокомментировал слухи, вызывает ли прививка бесплодие. Такой побочный эффект пока ни разу не был замечен.
«Мы понимаем, что ни одна вакцина не является на 100% эффективной и на все 100% — безопасной. Наш опыт с этой вакциной и опыт зарубежных стран показывают, что серьезных побочных явлений нет», — сказал он.
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» эксперт добавил, что стандартными «побочками» вакцины считают температуру и озноб. После некоторых прививок в очень редких случаях бывают неврологические последствия. На данный момент при вакцинации от коронавируса такие инциденты не зарегистрированы.
Мясников объяснил, что люди из группы риска, пожилые россияне и граждане с хроническими заболеваниями, получают вакцину для уменьшения тяжести течения COVID-19. Молодым россиянам делают прививку для выработки коллективного иммунитета.
Фото: Instagram/@alexander_myasnikov1, pixabay.com
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