Доктор Мясников рассказал, как защититься от ковида людям с плохим иммунитетом

«Люди-"инкубаторы" могут быть особенно опасными, учитывая, что вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом работают откровенно плохо. Вывод: тяжелых больных со сниженным иммунитетом надо беречь от болезни особенно тщательно! Иначе последствия могут быть серьезными для всех нас», — уточнил Александр Мясников в Теlegram.

По мнению специалиста, людям в группе риска следует соблюдать некоторые правила. В первую очередь Мясников все равно рекомендует пройти вакцинацию, несмотря на пониженную эффективность, а также ограничить контакты, особенно с непривитыми от COVID-19. Плюс к этому, надо принимать интерферон альфа-2b в каплях в нос или в виде спрея, но данный совет будет полезен всем людям в группе риска. Если инфицирование все же наступило и человек заболел, необходимо соблюдать строгую изоляцию вплоть до полнейшего выздоровления.

Относительно вакцинации Мясников рассказал, что 21 августа в США была введена третья, дополнительная доза местной вакцины для людей со сниженным иммунитетом. Таким образом, специалисты пытаются снизить риски развития новых агрессивных штаммов коронавируса среди больных. «Антитела на предыдущие не образовывались, лекарства не действовали и человек стал как бы "инкубатором" новых штаммов», — объяснил теледоктор.