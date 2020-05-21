Доктор Мясников раскритиковал ставший популярным «правильный» способ ношения одноразовых масок

Специалист подчеркнул, что маску можно носить абсолютно любой стороной, но только один раз и не более 2 часов при условии, что жесткое ребро плотно прилегает к носу. «Микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности, – добавил Мясников. – Это подтвердили и в МЧС». Напомним, что, по информации ВОЗ на 21 мая 2020 года, общее количество заболевших COVID-19 в мире преодолело отметку в 5 миллионов. В России в общей сложности зафиксировано 317 554 зараженных, из них 8849 человек – за прошедшие сутки. Эти цифры свидетельствуют о том, что мировое сообщество еще далеко от победы над пандемией.

Фото: pixabay

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