Доктор Мясников перечислил разрушающие мозг и ведущие к деменции болезни

Не менее опасен для ясности разума является и сахарный диабет, который действует по тому же принципу, что и гипертония, и тесно с ней связан. Потому особенно важно не допустить развития этих болезней. В качестве профилактики всем, кто находится в группе риска или имеет наследственную предрасположенность, стоит серьезно пересмотреть свой образ жизни: отказаться от повышенного употребления соли, правильно питаться и заниматься спортом. Хорошая новость заключается в том, что данные заболевания хорошо диагностируются на раннем этапе и успешно корректируются при помощи лекарственной терапии.

Кроме того, Мясников подчеркнул, что к развитию нейродегенеративных проблем со здоровьем и снижению когнитивных способностей могут привести травмы черепа различной этиологии: «Автомобильные травмы, травмы черепа, посттравматическая энцефалопатия, к сожалению, часто приводят к ранней деменции», — пояснил специалист.

Фото: pixabay

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