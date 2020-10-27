Доктор Мясников перечислил разрушающие мозг и ведущие к деменции болезни
Александр Мясников, врач и известный телеведущий, в эфире своей программы, выходящей в эфире телеканала «Россия 1», заявил, что наиболее разрушительным действием на работу мозга считается такое заболевание, как гипертония. «Повышенное кровяное давление — фактор номер один для развития деменции и у молодых, и у пожилых», – подчеркнул доктор.
Не менее опасен для ясности разума является и сахарный диабет, который действует по тому же принципу, что и гипертония, и тесно с ней связан. Потому особенно важно не допустить развития этих болезней. В качестве профилактики всем, кто находится в группе риска или имеет наследственную предрасположенность, стоит серьезно пересмотреть свой образ жизни: отказаться от повышенного употребления соли, правильно питаться и заниматься спортом. Хорошая новость заключается в том, что данные заболевания хорошо диагностируются на раннем этапе и успешно корректируются при помощи лекарственной терапии.
Кроме того, Мясников подчеркнул, что к развитию нейродегенеративных проблем со здоровьем и снижению когнитивных способностей могут привести травмы черепа различной этиологии: «Автомобильные травмы, травмы черепа, посттравматическая энцефалопатия, к сожалению, часто приводят к ранней деменции», — пояснил специалист.
Фото: pixabay
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