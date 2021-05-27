Доктор Мясников озвучил признак рака, который можно заметить во время еды

Дисфагия – ощущение, когда что-то мешает глотанию. Когда оно быстро прогрессирует, то в итоге может привести к онкологии, тогда пищевод сужается на столько, что становится невозможно не только есть, но и пить.

Однако не каждый случай затрудненного глотания свидетельствует об онкологии. "Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу", - объясняет доктор Мясников. Также нарушение может возникнуть в связи с психосоматическим расстройством.

Факторами риска для развития пищевода эксперт называет курение и злоупотребление спиртными напитками, острыми и маринованными продуктами, плохую гигиену полости рта.

Важно при обнаружении данного симптома обратиться за медицинской помощью и выяснить причину проблемы с глотанием, чаще всего диагноз можно поставить даже по разговору с больным, без эндоскопии и прочих исследований, сказал Мясников.