Доктор Мясников озвучил признак рака, который можно заметить во время еды
Во время эфира на канале "Россия 1" врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников рассказал о симптоме рака пищевода, который проявляется во время приема пищи.
Дисфагия – ощущение, когда что-то мешает глотанию. Когда оно быстро прогрессирует, то в итоге может привести к онкологии, тогда пищевод сужается на столько, что становится невозможно не только есть, но и пить.
Однако не каждый случай затрудненного глотания свидетельствует об онкологии. "Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу", - объясняет доктор Мясников. Также нарушение может возникнуть в связи с психосоматическим расстройством.
Факторами риска для развития пищевода эксперт называет курение и злоупотребление спиртными напитками, острыми и маринованными продуктами, плохую гигиену полости рта.
Важно при обнаружении данного симптома обратиться за медицинской помощью и выяснить причину проблемы с глотанием, чаще всего диагноз можно поставить даже по разговору с больным, без эндоскопии и прочих исследований, сказал Мясников.
Фото: pexels
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