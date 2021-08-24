Доктор Мясников назвал несколько способов укрепить здоровье детей

Также Мясников рекомендует избегать стерильной чистоты, поскольку она препятствует формированию иммунитета. Кроме того, нет необходимости регулярно водить ребенка к педиатру. При этом нельзя давать антибиотики без назначения врача: они могут навредить микробиому и привести к развитию серьезных заболеваний в будущем. По словам специалиста, дети должны быть привиты, им необходимо много двигаться и даже в обязательном порядке надо проводить с ребенком регулярные занятия физкультурой без «освобождений».

«Построить процесс обучения нужно так, чтобы он не переутомлял ребенка. Современное обучение в школе зачастую можно назвать инвалидизацией детей. Больше внимания следует уделять движению», — заявил Александр Мясников в своем Instagram. В заключение врач посоветовал не перекармливать ребенка и не закладывать ему пристрастие к вредной еде, поскольку она считается основной причиной лишнего веса и всех вытекающих проблем.