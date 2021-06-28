Доктор Мясников назвал главный симптом дефицита витамина D

«На самом деле витамин D вырабатывается практически без всякого солнца, просто на открытом воздухе», — сказал доктор. По его мнению, достаточно получаса на улице в теплое время года, а зимой лучше погулять подольше. На солнце витамин D способен выработаться за 5-10 минут.

Мясников порекомендовал чаще добавлять в свой рацион морепродукты, яйца и молоко — богатые источники витамина.