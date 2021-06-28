Доктор Мясников назвал главный симптом дефицита витамина D
«По медицинскому закону любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D», — сообщил в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия-1» доктор Мясников. Также он отметил, что при дефиците для выработки организмом этого витамина не нужно специально загорать под ярким солнцем, это может привести к обратным последствиям.
«На самом деле витамин D вырабатывается практически без всякого солнца, просто на открытом воздухе», — сказал доктор. По его мнению, достаточно получаса на улице в теплое время года, а зимой лучше погулять подольше. На солнце витамин D способен выработаться за 5-10 минут.
Мясников порекомендовал чаще добавлять в свой рацион морепродукты, яйца и молоко — богатые источники витамина.
Фото: Instagram drmyasnikov.ru
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