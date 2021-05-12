Доктор Комаровский рассказал о том, как спать правильно и избежать бессонницы

Распространенной ошибкой считается и то, что для сна новорожденного нужно создавать идеальные условия и ходить вокруг него на цыпочках. Это может создать ряд проблем в будущем, когда могут появиться внешние раздражители. «Когда вы приносите домой новорожденного, то этот ребенок может спать под телевизор работающий, при ярком свете может. Я не призываю вас орать и включать свет на полную, но не надо приучать ребенка к идеальным условиям», — резюмировал Комаровский.