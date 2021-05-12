Доктор Комаровский рассказал о том, как спать правильно и избежать бессонницы
На качество сна влияет множество факторов. К причинам бессонницы относятся стрессы, волнения, непривычная обстановка, работа по сменам, шум, неудобная постель, неправильное питание, потребление содержащих кофеин продуктов, алкоголь и многое другое, сообщает «ФАН». Но устранение явных причин не всегда ведет к позитивному результату — проблема может остаться нерешенной. Тогда к проблеме стоит подойти комплексно и начинать следует с кровати. Комаровский заявил, что кровать должна использоваться исключительно для сна.
Распространенной ошибкой считается и то, что для сна новорожденного нужно создавать идеальные условия и ходить вокруг него на цыпочках. Это может создать ряд проблем в будущем, когда могут появиться внешние раздражители. «Когда вы приносите домой новорожденного, то этот ребенок может спать под телевизор работающий, при ярком свете может. Я не призываю вас орать и включать свет на полную, но не надо приучать ребенка к идеальным условиям», — резюмировал Комаровский.
Фото: freepik.com
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