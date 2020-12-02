Доктор Комаровский рассказал, как избежать тяжелой формы коронавируса
Как передает онлайн-издание tns.ua, коронавирус протекает с осложнениями у 5-15% всех больных, однако, как свидетельствуют последние исследования, на вероятность развития тяжелой формы влияет в том числе и дефицит витаминов D, С и цинка, который наблюдается у большинства госпитализированных пациентов, потому врачи призывают регулярно питаться, чтобы не допустить развития нехватки. Также Комаровский посоветовал, если вы лечитесь дома, не забывать о регулярном проветривании комнаты, чтобы вирус не скапливался в помещении, а также контролировать состояние слизистых, так как именно через них вирус проникает в организм. «Необходимо, чтобы воздух в помещении был влажным (от 40 до 60%), прохладным (от 18 до 22 градусов). Огромную роль играет и частота проветривания. … Если у вас в доме нет гигрометра и увлажнителя, то думайте сначала об этом, а уже потом о цинке и витамине D», — сказал врач.
Врач напомнил, что на вероятность заражения ковидом не влияют дефициты витаминов, а лишь общее состояние вашей иммунной системы. Также, заболеете вы или нет, зависит от того, с каким типом вируса вы столкнетесь и как долго будете находиться в помещении с высокой степенью концентрации вируса.
Напомним, что по состоянию на 2 декабря 2020 года за прошедшие сутки в России было выявлено 25 345 новых случаев заражения COVID-19, таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло отметки 2 347 401 случай, что вывело нашу страну на 4 место в рейтинге стран с самым большим числом инфицированных. В мире эпидемиологическая обстановка также остается напряженной: за сутки фиксируется больше 600 тысяч новых случаев, а общее количество инфицированных с января 2020 года приблизилось к 64 миллионам человек.
Фото: pixabay
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