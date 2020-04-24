Доктор Комаровский назвал основные условия для снятия режима самоизоляции в России

Еще один важный критерий – дать врачам и больницам возможность выполнять свою работу и не увеличивать нагрузку на медучреждения. У специалистов должна быть возможность безопасно лечить всех и не прибегать к кризисным мерам, когда приходится выбирать, кому из двух больных помогать, подключив к единственному аппарату искусственной вентиляции легких. Потому сейчас важно соблюдать карантинные меры и оставаться дома. Кроме того, Комаровский отметил, что необходимо всех больных с симптомами ОРВИ протестировать, чтобы исключить коронавирусную инфекцию – это не только может сохранить людям жизнь, но и поможет скорректировать статистику по числу зараженных.

Также врач заявил, что важно правильно оценивать сложность эпидемиологической обстановки, о которой свидетельствует не только количество положительных тестов, но и количество людей, которые находятся в больнице в критическом состоянии. Комаровский подчеркнул, что только соблюдение всех этих условий поможет справиться с пандемией, а это, в свою очередь, приведет к отмене режима самоизоляции.

Фото: depositphotos

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