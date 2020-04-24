Доктор Комаровский назвал основные условия для снятия режима самоизоляции в России
Евгений Комаровский записал специальный видеоролик, который выложил на своем канале в YouTube. В нем он заявил, что одним из главных условий должно стать устойчивое снижение числа зараженных COVID-19, продолжаться положительная динамика должна не менее 14 дней. При этом не менее важно протестировать как можно больше граждан России на коронавирус – и сделать это надо при помощи качественных тестов. Только в этом случае можно понять, действительно ли число заболевших уменьшается. Кроме того, обязательно нужно следить за тем, сколько тестов сделано, и регулярно мониторить состояние больных с подтвержденным диагнозом.
Еще один важный критерий – дать врачам и больницам возможность выполнять свою работу и не увеличивать нагрузку на медучреждения. У специалистов должна быть возможность безопасно лечить всех и не прибегать к кризисным мерам, когда приходится выбирать, кому из двух больных помогать, подключив к единственному аппарату искусственной вентиляции легких. Потому сейчас важно соблюдать карантинные меры и оставаться дома. Кроме того, Комаровский отметил, что необходимо всех больных с симптомами ОРВИ протестировать, чтобы исключить коронавирусную инфекцию – это не только может сохранить людям жизнь, но и поможет скорректировать статистику по числу зараженных.
Также врач заявил, что важно правильно оценивать сложность эпидемиологической обстановки, о которой свидетельствует не только количество положительных тестов, но и количество людей, которые находятся в больнице в критическом состоянии. Комаровский подчеркнул, что только соблюдение всех этих условий поможет справиться с пандемией, а это, в свою очередь, приведет к отмене режима самоизоляции.
Фото: depositphotos
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