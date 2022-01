Доказано учеными: ежедневное употребление оливкового масла снижает риск смерти от рака

Итоги масштабной работы специалистов были опубликованы в Journal of the American College of Cardiology​​​​​, со ссылкой на него ТАСС сообщает, что ежедневное употребление небольших порций оливкового масла снижает риск гибели от разных форм рака примерно на 17%, а также уменьшает вероятность смерти от болезней сердца и сосудов на 19%. Марта Гуаш-Ферре, старший научный сотрудник Гарвардского университета (США) и один из авторов исследования, сообщает, что врачам следует рекомендовать пациентам заменять сливочное масло и маргарин на оливковое масло. Это гарантированно улучшит состояние их здоровья.