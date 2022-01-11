Доказано учеными: ежедневное употребление оливкового масла снижает риск смерти от рака
Итоги масштабной работы специалистов были опубликованы в Journal of the American College of Cardiology, со ссылкой на него ТАСС сообщает, что ежедневное употребление небольших порций оливкового масла снижает риск гибели от разных форм рака примерно на 17%, а также уменьшает вероятность смерти от болезней сердца и сосудов на 19%. Марта Гуаш-Ферре, старший научный сотрудник Гарвардского университета (США) и один из авторов исследования, сообщает, что врачам следует рекомендовать пациентам заменять сливочное масло и маргарин на оливковое масло. Это гарантированно улучшит состояние их здоровья.
Такие выводы и рекомендации были сделаны после изучения двух крупных исследований. NHS и HPFS (Nurses' Health Study и Health Professionals Follow-Up Study) создали два проекта, в которых участвовало около 100 тыс. американских медсестер и медработников. На протяжении трех десятков лет исследователи наблюдали за изменениями в состоянии здоровья их коллег, отслеживали перемены в их диете, микрофлоре и вредных привычках.
Ученые считают, что замена десяти граммов сливочного масла, майонеза или маргарина на аналогичную массу оливкового масла или других растительных жиров снижала риск преждевременной гибели добровольцев примерно на 8-34% в зависимости от типа заменяемого жира. Кажется, пора купить оливковое масло.
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