Доказано учеными: ежедневное употребление оливкового масла снижает риск смерти от рака

Такие выводы и рекомендации были сделаны после изучения двух крупных исследований. NHS и HPFS (Nurses' Health Study и Health Professionals Follow-Up Study) создали два проекта, в которых участвовало около 100 тыс. американских медсестер и медработников. На протяжении трех десятков лет исследователи наблюдали за изменениями в состоянии здоровья их коллег, отслеживали перемены в их диете, микрофлоре и вредных привычках.

Ученые считают, что замена десяти граммов сливочного масла, майонеза или маргарина на аналогичную массу оливкового масла или других растительных жиров снижала риск преждевременной гибели добровольцев примерно на 8-34% в зависимости от типа заменяемого жира. Кажется, пора купить оливковое масло.