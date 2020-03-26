Доказана польза горячих ванн при заболеваниях сердца

По мнению исследователей, регулярное приятие горячих ванн снижает риск инсульта и инфаркта. Такими выводами поделились японские врачи в журнале Heart.

Доктора в течение многих лет наблюдали за тридцатью тысячами японцев в возрасте от 40 до 59 лет. Большинство из них любят принимать горячие ванные. Также в стране популярны горячие источники - это часть культуры. В итоге за почти 20 лет наблюдений от инсультов и инфарктов умерли чуть больше двух тысяч человек. Это цифра небольшая в сравнению со статистикой смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в других странах. Смерть от инсульта и инфарктов ежегодно уносит миллионы жизней по всему миру. В Японии этот показатель низок.

Ежедневное принятие горячей ванны снижает риск инсультов и инфарктов почти на 30%. Также снижается вероятность приобрести диагноз гипертония (повышенное давление). Однако по наблюдениям, современные жители мегаполисов куда чаще принимают душ, а не ванну. Нежиться в пене у многих попросту нет времени. Кроме того, стоит помнить, что температура воды в ванне должна быть оптимальной: слишком горячая таит потенциальную опасность.