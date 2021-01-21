Добровольцы рассказали о побочных эффектах после прививки от коронавируса

31-летний Данил заявил, что у него спустя 12 часов после первого укола незначительно поднялась температура, которая исчезла через несколько часов. После второй инъекции ситуация повторилась. Никаких других последствий у него не было. 50-летняя Алла заявила, что после прививки заразилась коронавирусом. Температура у нее поднялась аж до 40 градусов, и ПЦР-тест оказался положительным, потому вторую часть вакцинации женщина делать отказалась. Однако большинство добровольцев признались, что у них оба этапа вакцинации прошли относительно безболезненно и без каких-либо тяжелых побочных эффектов.

Фото: depositphotos

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