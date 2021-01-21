Добровольцы рассказали о побочных эффектах после прививки от коронавируса
С 18 января 2020 года по всей России началась массовая вакцинация от COVID-19, однако многие уже опробовали препарат на себе – в рамках клинических испытаний. Добровольцы рассказали онлайн-изданию News.ru, с чем столкнулись после прививки. Так, 23-летняя Божена первую часть вакцины получила в середине декабря, после чего у нее до 39 градусов поднялась температура. У нее началась лихорадка, которая утихла лишь к утру, однако возникли сильные боли в спине и голове. Данные симптомы утихли через несколько дней. Вторую прививку девушке поставили в начале января и в тот же день вновь столкнулась с мигренью, прострелами по всему телу и затрудненным дыханием. Наутро возникли волдыри – скорее всего, аллергическая реакция, которая купировалась антигистаминным средством.
31-летний Данил заявил, что у него спустя 12 часов после первого укола незначительно поднялась температура, которая исчезла через несколько часов. После второй инъекции ситуация повторилась. Никаких других последствий у него не было. 50-летняя Алла заявила, что после прививки заразилась коронавирусом. Температура у нее поднялась аж до 40 градусов, и ПЦР-тест оказался положительным, потому вторую часть вакцинации женщина делать отказалась. Однако большинство добровольцев признались, что у них оба этапа вакцинации прошли относительно безболезненно и без каких-либо тяжелых побочных эффектов.
Фото: depositphotos
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