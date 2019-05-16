Врачи предложили ввести ежегодную маммографию с 40 лет для предотвращения рака

В обновленной редакции гайдлайна Американского общества хирургов-маммологов предлагают начать более ранний скрининг молочной железы для выявления возможных опухолей. Так, если раньше считалось, что каждой женщине (без дополнительных рисков) ежегодную маммографию нужно проводить с 50 лет, то сейчас хирурги настаивают на отметке в 40.

Если же есть факторы, которые повышают риск развития рака молочной железы (РМЖ), маммографию стоит начинать раньше: при негативной семейной истории — с 35 лет, при мутациях генов или облучении грудной клетки в молодом возрасте — МРТ ежегодно с 25 лет, маммографию — с 30 лет.

Что касается самой маммографии, то обязательным считается именно 3d-маммография, чтобы получать достоверные результаты.

Кроме того всем женщинам вне зависимости от наличия рисков, начиная с 25 лет, рекомендуется регулярное обследование у врача-маммолога.