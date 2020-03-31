Для невротиков и не только: 4 совета психологов, как пережить пандемию

Психологи отмечают, что минимизировать тревожность даже в условиях пандемии можно. Например, стоит перестать первым делом поутру читать новости о новых жертвах эпидемии коронавируса. А ведь именно с этого многие и начинают свой день, сообщает BBC.com

Также стоит сократить общение со знакомыми, которые впали в панику и больше всего хотят заразить тревожностью других. Наверняка у вас есть друзья, родственники или коллеги, которые с утра присылают в мессенджеры новые цифры о летальных исходах, недостоверные байки и ужасающие рассказы «очевидцев». Если не перестанете себя накручивать, столкнетесь с паническими атаками. Характерные признаки: нехватка воздуха, боли в груди, головные боли. Психологи констатируют, что число пациентов с подобными симптомами только растет. Некоторые на фоне беспокойства и вовсе готовы диагностировать у себя чуть ли не сердечный приступ.

Читайте только достоверные источники, например сайт ВОЗ. Также будут полезны статьи экспертных врачей, вирусологов, но никак не диванных знатоков из соцсетей.

Чтобы отвлечься, придумайте себе занятие помимо работы. Это могут быть заброшенные уроки рисования, домашние тренировки, просмотр кулинарных мастер-классов. Старайтесь общаться с позитивными людьми, которые меньше подвержены тревожности. Например, организуйте чат, в котором будете обмениваться хорошими новостями, позитивными фото и мемами.