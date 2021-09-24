Для кого и чем опасно одновременное заболевание ОРВИ и коронавирусом

«Если эти две инфекции появятся одновременно у человека с факторами риска, это может утяжелить течение. Именно у человека с ослабленным иммунитетом, хроническими тяжелыми заболеваниями или пожилого возраста, возможно, у беременных будут какие-то эффекты», — рассказал Николай Крючков URA.RU.

В свою очередь профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский солидарен с мнением Крючкова о тяжелом течении болезни, однако считает вероятность смешения двух инфекций низкой. «Заболевший ОРВИ сидит дома, не контактирует с потенциальными носителями COVID-19, у него вырабатывается интерферон — все это делает заболевание второй инфекцией редким событием. Если вдруг такое произойдет, совместная инфекция может протекать тяжелее, чем ОРВИ или коронавирус», — сообщил профессор.

Кроме того, Крючков отметил, что в 2020 году была очень низкая заболеваемость по гриппу и ОРВИ, в сравнении с доковидными временами. По его словам, предполагается, что в этот сезон будет что-то среднее между прошлым годом и обычными временами без коронавируса. «Раз люди меньше сталкивались с обычными ОРВИ значит, теперь они могут быть более подвержены. А иммунитет к ОРВИ коротковременный. Главное, что резко, по сравнению с прошлым сезоном, снизился объем и эффективность централизованных противоэпидемиологических мероприятий, и это облегчает распространение не только коронавируса, но и других ОРВИ», — отметил иммунолог.