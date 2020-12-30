Диетологи рассказали, как избежать переедания на Новый год

Диетолог Андрей Невский считает, что не нужно воздерживаться от еды перед застольем. Он напомнил, что голодный человек обычно не замечает объема съеденного. Так, верным решением будет не садиться за стол с зашкаливающим чувством голода. «Проверьте его: выпейте стакан воды. Возможно, вам просто хотелось пить. А если все-таки это голод, то из-за воды он станет поменьше, и вы не переедите», — добавил он.

Кроме того, эксперт настоятельно рекомендует делать во время застолья паузы. Как пишет издание «Аргументы и факты», помогут медленное пережевывание пиши и другие активности. Нужно постоянно отслеживать чувство насыщения, а если надо, «остановиться и просто оставить место для десерта». Стоит помнить, что сладкие напитки и спиртное только увеличивают аппетит, а также очень быстро поднимают уровень сахара в крови.

Если все же переедания избежать не удалось, нужно устроить разгрузочный день на следующие сутки.