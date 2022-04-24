Диетолог объяснила, как переедание куличей на Пасху может сказаться на здоровье

Антонина Стародубова отметила, что пасхальный кулич весьма калориен и в нем содержится большое количество сахара. На 100 граммов кулича может приходиться до 40-50 граммов сахара, в том числе за счёт украшения сахарной глазурью.

Кроме того, тесто для куличей готовится с обязательным добавлением яиц и сливочного масла. Средняя калорийность праздничного кулича составляет примерно 350 килокалорий на 100 граммов, большая часть из которых приходится на добавленные сахар и насыщенные жиры.

Стародубова отметила, что полностью отказаться от традиционного угощения сложно, тем более что для верующих оно имеет сакральное значение, а вот от переедания следует воздержаться.

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