Диетолог объяснила, как переедание куличей на Пасху может сказаться на здоровье
По словам врача, пасхальный кулич - вкусное и калорийное блюдо с высоким содержанием сахара. Злоупотребление подобной пищей негативно сказывается на организме.
«Переедание за праздничным столом высококалорийной, жирной и сладкой пищей может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, особенно это актуально для тех, кто соблюдал пост в течение предыдущих семи недель», — рассказала Стародубова.
Самым разумным решением будет возвращение к принципам здорового питания. Это позволит избежать проблем, связанных с питанием, предотвратить возникновение и развитие многих заболеваний, подчеркнула эксперт в разговоре с РИА Новости.
Антонина Стародубова отметила, что пасхальный кулич весьма калориен и в нем содержится большое количество сахара. На 100 граммов кулича может приходиться до 40-50 граммов сахара, в том числе за счёт украшения сахарной глазурью.
Кроме того, тесто для куличей готовится с обязательным добавлением яиц и сливочного масла. Средняя калорийность праздничного кулича составляет примерно 350 килокалорий на 100 граммов, большая часть из которых приходится на добавленные сахар и насыщенные жиры.
Стародубова отметила, что полностью отказаться от традиционного угощения сложно, тем более что для верующих оно имеет сакральное значение, а вот от переедания следует воздержаться.
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