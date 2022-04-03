Диетолог рассказала о вреде питания перед телевизором
Во время приема пищи важно, чтобы человек был сконцентрирован на питании. Внимание к еде во время пищеварительного процесса способствует лучшему ее усвоению и умеренности в потреблении.
«Есть перед отвлекающими факторами достаточно вредно. Мозг так устроен, что, когда мы едим, он чувствует все нюансы этого процесса — запах пищи, вкус, распознает, какая пища к нему поступает, и начинает командовать — выделять ферменты для того, чтобы эту пищу максимально расщепить и усвоить оптимальным способом», — рассказала Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Из-за того, что мозг сосредоточен не на еде, человек зачастую не замечает ее вкуса. А это, в свою очередь, влияет на чувство насыщения.
«Иногда получается, что если мы смотрим что-то очень интересное, то эта визуальная доминанта перекрывает сигналы от еды. Человек ест машинально и даже не чувствует вкус этой еды, может съесть значительно больше, чем он съел бы, если был сосредоточен. Особенно это касается высококалорийной еды», — уточняет диетолог.
Привычка отвлекаться за едой влияет и на процесс пережевывания пищи. Как правило, человек, который во время еды занимается еще одним делом, быстро глотает и потребляет больше пищи, чем это необходимо.
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