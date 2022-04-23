Обильное питье и не только: диетолог перечислила 7 простых способов не переедать
Планируйте все приемы пищи
Запланированные приемы пищи помогут избежать хаоса в еде и позволят лучше контролировать прием пищи. Чувство сильного голода вредит пищеварению. Когда мы слишком голодны, то, как правило, жадно набрасываемся на еду и быстро ее проглатываем. Это реальный шанс переборщить с калориями.
Сначала вода — потом еда
Незадолго до приема пищи стоит выпить стакан теплой воды. Мозг начнет получать информацию, что в желудке уже есть определенный объем. Кроме того, вода улучшает пищеварение.
Не ешьте, когда волнуетесь
Не стоит заедать стресс. В такое время, мы не контролируем количество съеденного. Приступать к еде следует в спокойном состоянии.
Ешьте в тишине
Ешьте в тишине, без гаджетов, медленно, тщательно пережевывая пищу и сохраняя полный контроль над процессом. Давно доказано, что отвлекающие факторы в виде ТВ, телефона способствуют перееданию. Вдобавок мы не чувствуем вкус и не получаем полноценного удовольствия от еды.
Выбирайте правильную посуду
Посуда из которой мы едим, также важна. Маленькие красивые тарелки визуально увеличивают порции. Важно не докладывать пищу. Сколько положили — столько съели.
Добавляйте к еде овощи и отруби
Добавляйте к каждому приему пищи сырые овощи и немного отрубей. Клетчатка увеличит объем порции, и чувство сытости наступает быстрее. При этом калорий в ней мало.
Не перекусывайте
Не стоит делать небольшие перекусы во время дня. Быстрые углеводы очень опасны для стройной фигуры. Конфетки, сладкий кофе, булочки, шоколадки, фрукты весьма калорийны, при этом не дают насыщения, а лишь разжигают аппетит и провоцируют вас на новый перекус.
Соблюдая эти правила легко контролировать потребляемые калории, сообщает 76.ru.
Фото и видео: PassionVideo, pixabay