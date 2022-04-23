Обильное питье и не только: диетолог перечислила 7 простых способов не переедать

Ешьте в тишине

Ешьте в тишине, без гаджетов, медленно, тщательно пережевывая пищу и сохраняя полный контроль над процессом. Давно доказано, что отвлекающие факторы в виде ТВ, телефона способствуют перееданию. Вдобавок мы не чувствуем вкус и не получаем полноценного удовольствия от еды.

Выбирайте правильную посуду

Посуда из которой мы едим, также важна. Маленькие красивые тарелки визуально увеличивают порции. Важно не докладывать пищу. Сколько положили — столько съели.

Добавляйте к еде овощи и отруби

Добавляйте к каждому приему пищи сырые овощи и немного отрубей. Клетчатка увеличит объем порции, и чувство сытости наступает быстрее. При этом калорий в ней мало.

Не перекусывайте

Не стоит делать небольшие перекусы во время дня. Быстрые углеводы очень опасны для стройной фигуры. Конфетки, сладкий кофе, булочки, шоколадки, фрукты весьма калорийны, при этом не дают насыщения, а лишь разжигают аппетит и провоцируют вас на новый перекус.

Соблюдая эти правила легко контролировать потребляемые калории, сообщает 76.ru.

Фото и видео: PassionVideo, pixabay