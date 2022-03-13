Диетолог рассказала, о чем свидетельствуют ночные пробуждения

Диетолог Яна Прудникова считает, что ночью человек должен спать, а не вскакивать с кровати. Если же такое происходит, то возможны проблемы с надпочечниками. «Если человек не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь. Это может быть даже субклиническая надпочечниковая дисфункция», — пояснила специалист.