Диетолог рассказала, о чем свидетельствуют ночные пробуждения
Диетолог Яна Прудникова считает, что ночью человек должен спать, а не вскакивать с кровати. Если же такое происходит, то возможны проблемы с надпочечниками. «Если человек не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь. Это может быть даже субклиническая надпочечниковая дисфункция», — пояснила специалист.
Не следует сразу же бежать к врачу, если вы проснулись посреди ночи. Однако, если такое происходит регулярно, стоит задуматься. Диетолог отметила, что человеку следует насторожиться, если ночью он ходит в туалет и к холодильнику. Чувство голода может сигнализировать о неполадках работы поджелудочной железы.
«Это первые звоночки, что нужно сходить к врачу. Как минимум надо посмотреть сахарную кривую. Еще следует проверить биохимию поджелудочной железы и печени», — посоветовала Прудникова в интервью радио Sputnik. Своевременное обращение я к эндокринологу и регулярные проверки риска развития диабета помогут дольше сохранить тело здоровым.
Фото и видео: pixabay.com