Диетолог рассказала, какие продукты запрещено есть на голодный желудок
По словам врача, это в первую очередь касается людей с заболеваниями ЖКТ. Им не рекомендуется с утра есть кислые продукты, включая овощи, цитрусовые, фрукты и соки, так как они могут спровоцировать раздражение слизистой оболочки желудка.
Также врач отмечает, что не стоит на голодный желудок употреблять жареное и блюда со специями
«В некоторых случаях стоит исключать жареное и продукты с большим количеством специй, поскольку они также будут влиять на состояние слизистой оболочки желудка. Опять же это про людей, у кого уже есть заболевания пищеварительного тракта, есть предрасположенность к ним. Для здорового человека это не имеет значения.» – объясняет диетолог Наталья Круглова в разговоре с Москвой 24.
Исключить стоит и кофе, особенно пациентам с диагнозом «рефлюкс-эзофагит». «При этом заболевании происходит заброс содержимого желудка в пищевод, и люди могут ощущать изжогу, горький вкус во рту. В этой ситуации кофе мы вообще исключаем», – подчеркнула диетолог.
Однако при заболеваниях печени кофе будет даже полезен, уточняет Круглова. «Есть данные, что использование кофе улучшает течение неалкогольной болезни печени. То есть нужно смотреть в зависимости от ситуации, с которой человек сталкивается,» – заключила она.
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