Диетолог рассказала, какие продукты запрещено есть на голодный желудок

«В некоторых случаях стоит исключать жареное и продукты с большим количеством специй, поскольку они также будут влиять на состояние слизистой оболочки желудка. Опять же это про людей, у кого уже есть заболевания пищеварительного тракта, есть предрасположенность к ним. Для здорового человека это не имеет значения.» – объясняет диетолог Наталья Круглова в разговоре с Москвой 24.

Исключить стоит и кофе, особенно пациентам с диагнозом «рефлюкс-эзофагит». «При этом заболевании происходит заброс содержимого желудка в пищевод, и люди могут ощущать изжогу, горький вкус во рту. В этой ситуации кофе мы вообще исключаем», – подчеркнула диетолог.

Однако при заболеваниях печени кофе будет даже полезен, уточняет Круглова. «Есть данные, что использование кофе улучшает течение неалкогольной болезни печени. То есть нужно смотреть в зависимости от ситуации, с которой человек сталкивается,» – заключила она.

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