Диетолог предупредил Ольгу Бузову и всех женщин о вреде заедания стресса
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков предупредил Ольгу Бузову, что бороться со стрессом при помощи еды очень опасно. Об этом пишет издание ПопкорнNews. Телеведущая поделилась своим способом расслабиться и поднять настроение - поедание бургеров. Звезда обожает фаст-фуд и не отказывает себе в лакомствах, несмотря на то, что склонна к лишнему весу. По мнению Алексея Ковалькова, важно уметь экологично для своего организма преодолевать стрессовые ситуации и избегать перееданий. «Если мы получаем отрицательные стрессы, нам их над компенсировать положительными стрессами. Самый просто способ — это еда. Но если мы будем стимулировать гормоны счастья едой, то возникнет зависимость, и гормоны счастья самостоятельно вырабатываться не будут. Поэтому такие люди все время на фастфудах», – поделился диетолог.
Диетолог отметил, что последствия злоупотребления нездоровой пищей индивидуальны. «У всех разный метаболизм. Есть те, кто занимается в зале, ограничивает себя во всем и все равно набирает вес. А есть те, кто едят все подряд и не набирает», — отметил мужчина. Врач уверен, что здоровая еда и силовые тренировки как никто лучше помогут справиться с проблемами, которые окружают современного человека ежедневно.
Фото и видео: Global look press, Passion.ru