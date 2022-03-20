Диетолог предупредил Ольгу Бузову и всех женщин о вреде заедания стресса

Диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков предупредил Ольгу Бузову, что бороться со стрессом при помощи еды очень опасно. Об этом пишет издание ПопкорнNews. Телеведущая поделилась своим способом расслабиться и поднять настроение - поедание бургеров. Звезда обожает фаст-фуд и не отказывает себе в лакомствах, несмотря на то, что склонна к лишнему весу. По мнению Алексея Ковалькова, важно уметь экологично для своего организма преодолевать стрессовые ситуации и избегать перееданий. «Если мы получаем отрицательные стрессы, нам их над компенсировать положительными стрессами. Самый просто способ — это еда. Но если мы будем стимулировать гормоны счастья едой, то возникнет зависимость, и гормоны счастья самостоятельно вырабатываться не будут. Поэтому такие люди все время на фастфудах», – поделился диетолог.