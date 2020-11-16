Диетолог предостерегла больных сахарным диабетом от употребления фруктовых соков

Людям, страдающим от сахарного диабета, следует внимательнее относиться к своему рациону и исключить те продукты, которые могут причинить вред их организму. Так, например, в список «вредной еды», от которой следует отказаться, попали и фруктовые соки. Столичный диетолог Антонина Стародубова в интервью агентству «Москва» рассказала, что из-за высокого содержания уровня сахара, данный напиток не рекомендуется употреблять пациентам с сахарным диабетом: «Во время приготовления сока и в процессе отжима фрукты теряют пищевые волокна, разрушаются стенки их клеток, из-за чего содержащийся в них сахар намного быстрее всасывается организмом».

Чтобы совсем не «лишать себя сладкого», по мнению диетолога, страдающим от сахарного диабета можно в умеренном количестве употреблять ягоды, горький шоколад и некоторые фрукты. Чтобы исключить попадание вредных продуктов в организм, можно самостоятельно готовить десерты, взяв за основу полезные ингредиенты. Кроме того, вместо сахара в чай или кофе следует добавлять сахарозаменитель или вовсе от него отказаться и открыть для себя богатый и насыщенный аромат данных продуктов без всяких добавок.