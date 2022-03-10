Диетолог перечислила негативные свойства белого риса и более полезные альтернативы ему

В беседе с «Москвой 24» диетолог Елена Соломатина пояснила, почему стоит отдавать предпочтение бурому или красному рису, а не белому. По мнению специалиста, белый рис — это простой углевод, который действует на организм так же, как и сладкие или мучные продукты. Именно поэтому она не рекомендует употреблять его людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и избыточным весом. «Рис имеет достаточно высокий гликемический индекс, он повышает уровень глюкозы в крови. Через некоторое время после его употребления происходит провал, то есть человек чувствует усталость», — рассказала Соломатина. Любителям этого продукта, которые просто не могут отказаться от его употребления, диетолог посоветовала есть белый рис в холодном виде: салаты, суши. «В этом случае крахмал становится резистентным и не так быстро повышает уровень сахара в крови», — рассказала Елена Соломатина.