Диетолог объяснила, как низкий уровень сахара может стать причиной головной боли

Однако отказываться от углеводов не надо. Последствия будут не менее плачевными, если полностью отказаться от еды с углеводами или существенно урезать ее потребление.

От кофе и сладостей на голодный желудок, тоже следует отказаться, считает диетолог.

«Все реагируют на кофеин по-разному, но так как это стимулятор нервной системы, он часто вызывает у людей головную боль и тревогу, если они пьют кофе на пустой желудок» — говорит Гудзон изданию Eat This, Not That.

Правильное и сбалансированное питание, это залог здоровья.