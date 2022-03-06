passion.ru
1 мин.

Диетолог объяснила, как низкий уровень сахара может стать причиной головной боли

Головная боль входит в число самых распространенных расстройств нервной системы. Это мучительное состояние ,наверно, знакомо каждому. Головная боль также является частым симптомом к различным болезням. Но что делать если вы полностью здоровы, а голова все равно болит?
Диетолог объяснила, как низкий уровень сахара может стать причиной головной боли

Диетолог Эми Гудсон считает, что головные боли могут возникнуть из-за низкого уровня сахара в крови.

«Когда вы пропускаете обед, это часто заканчивается падением сахара в крови, а это провоцирует головную боль, а также тошноту и даже головокружение. Если есть только углеводы, то сахар в крови сначала растёт, а потом падает ещё сильнее из-за нехватки белка». — комментирует Эми Гудзон.

Однако отказываться от углеводов не надо. Последствия будут не менее плачевными, если полностью отказаться от еды с углеводами или существенно урезать ее потребление.

От кофе и сладостей на голодный желудок, тоже следует отказаться, считает диетолог.

«Все реагируют на кофеин по-разному, но так как это стимулятор нервной системы, он часто вызывает у людей головную боль и тревогу, если они пьют кофе на пустой желудок» — говорит Гудзон изданию Eat This, Not That.

Правильное и сбалансированное питание, это залог здоровья.

Фото и видео: /pixabay.com/

Новости партнеров
О чем говорят