Диетолог объяснила, как низкий уровень сахара может стать причиной головной боли
Диетолог Эми Гудсон считает, что головные боли могут возникнуть из-за низкого уровня сахара в крови.
«Когда вы пропускаете обед, это часто заканчивается падением сахара в крови, а это провоцирует головную боль, а также тошноту и даже головокружение. Если есть только углеводы, то сахар в крови сначала растёт, а потом падает ещё сильнее из-за нехватки белка». — комментирует Эми Гудзон.
Однако отказываться от углеводов не надо. Последствия будут не менее плачевными, если полностью отказаться от еды с углеводами или существенно урезать ее потребление.
От кофе и сладостей на голодный желудок, тоже следует отказаться, считает диетолог.
«Все реагируют на кофеин по-разному, но так как это стимулятор нервной системы, он часто вызывает у людей головную боль и тревогу, если они пьют кофе на пустой желудок» — говорит Гудзон изданию Eat This, Not That.
Правильное и сбалансированное питание, это залог здоровья.
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