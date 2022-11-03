Диетолог назвала самую полезную крупу

Диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что самой полезной крупой является киноа. Данный продукт особенно популярен у вегетарианцев, поскольку содержит все необходимые белки и может стать полноценной альтернативой мясу. Тем не менее Дюваль призвала каждого из нас обратить внимание на данный продукт, и вот почему:

Во-первых, в этой крупе много фосфора, а он участвует во всех обменных процессах.

Во-вторых, в киноа содержится марганец, который необходим для поддержания костной ткани. «Это будет актуально пожилым людям. В таком возрасте больше всего страдает костная система», – пояснила Анжелика.

В-третьих, каша нужна и для нервной системы, поскольку в ней присутствует магний.

Как оказалось, киноа – действительно очень полезный продукт. Добавив его в рацион, вы сделаете большой вклад в своё здоровье!

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