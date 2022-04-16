Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть женщинам после 40

«Сорокалетним женщинам нужно убрать сахар в чистом виде: мы все хотим быть молодыми и красивыми. Лучше чай выпить с сухофруктами, с сушеным бананом или манго, чем с сахаром», — посоветовала врач.

Нурия Диановна отдельно отметила, что нужно учитывать, что в магазинах в сухофрукты добавляют сахар или глюкозно-фруктозный сироп. Покупая сухофрукты, читайте то, что написано на упаковке, сказала врач.