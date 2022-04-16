Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть женщинам после 40
«Сорокалетним женщинам нужно убрать сахар в чистом виде: мы все хотим быть молодыми и красивыми. Лучше чай выпить с сухофруктами, с сушеным бананом или манго, чем с сахаром», — посоветовала врач.
Нурия Диановна отдельно отметила, что нужно учитывать, что в магазинах в сухофрукты добавляют сахар или глюкозно-фруктозный сироп. Покупая сухофрукты, читайте то, что написано на упаковке, сказала врач.
Также стоит исключить из рациона шоколадные конфеты и карамель. Любители сладкого могут заменить конфеты на клубнику в шоколаде. Также подойдут собственноручно сделанные конфеты из орехов и сухофруктов. Они не только вкусные, но и полезные для желчного пузыря, с которым, как правило, у женщин после 40 есть проблемы.
Чтобы ускорить метаболизм, который снижается с возрастом, необходимо и достаточное количество белка. Для этого нужно во время каждого приема пищи употреблять какой-нибудь вид белка. Как можно больший акцент нужно делать на разноцветные фрукты и овощи, посоветовала Дианова. «Они обладают антиоксидантной активностью, поэтому борются со старением. У всех женщин после 40 идет нарушение липидного профиля. Здесь должно быть максимальное разнообразие, которое можно позволить по региону проживания и по финансам» — объяснила диетолог.
Также женщинам после 40 нужно достаточное количество кальция, фосфора и витамина D, отметила врач в беседе с «ВМ». Витамин D едой невозможно покрыть: это всегда прием препаратов. Однако кальций и фосфор можно получить благодаря умеренному потреблению сыров и творога.
Диетолог также отметила важность соблюдения питьевого режима и контроля жиров.
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