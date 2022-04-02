Диетолог назвал продукты, которые стоит исключить из рациона людям при диабете
Сахарный диабет — болезнь 21 века. С каждым годом число страдающих этим хроническим заболеванием только растет. Именно поэтому так важно знать, какой диете стоит придерживаться каждому больному. Эндокринолог Анциферов поделился с РИА Новости, от каких продуктов стоит отказаться людям, страдающим диабетом. Еда, содержащая большое количество легкоусвояемых углеводов, должна быть полностью исключена из вашего рациона. В этот неутешительный список входит мед, сахар, варенье, различные соки. По мнению врача, эти продукты питания приводят к резкому повышению сахара в крови. Также стоит перестать есть продукты, богатые животными жирами. «Сало, копченые колбасы, жирные сорта мяса. Жареные продукты тоже нежелательны, потому что они могут усилить инсулинорезистентность, ухудшив работу собственного инсулина, и способствуют развитию ожирения», —сказал Анциферов. Помимо того, что стоит исключить из рациона каждому больному диабетом, эндокринолог назвал продукты, которые будут полезны. По его словам, это фрукты, овощи, за исключением картофеля и зрелых бобовых, а также белковые продукты — индейка, рыба, нежирные сорта мяса, белок яйца, нежирные сорта творога.
Также Анфицеров поделился, что важно использовать сахарозаменитель каждому страдающему от сахарного диабета. «То, что при диабете необходимо заменять сахар сахарозаменителем — это не маркетинговая уловка, а обязательное условие лечения сахарного диабета. Особенно мы рекомендуем истинные подсластители, к которым относятся аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат, в них нет калорий и они не вызывают повышение сахара крови. А вот фруктоза содержит калории и может повышать сахар крови», — рассказал главный эндокринолог Москвы.
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