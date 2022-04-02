Диетолог назвал продукты, которые стоит исключить из рациона людям при диабете

Сахарный диабет — болезнь 21 века. С каждым годом число страдающих этим хроническим заболеванием только растет. Именно поэтому так важно знать, какой диете стоит придерживаться каждому больному. Эндокринолог Анциферов поделился с РИА Новости, от каких продуктов стоит отказаться людям, страдающим диабетом. Еда, содержащая большое количество легкоусвояемых углеводов, должна быть полностью исключена из вашего рациона. В этот неутешительный список входит мед, сахар, варенье, различные соки. По мнению врача, эти продукты питания приводят к резкому повышению сахара в крови. Также стоит перестать есть продукты, богатые животными жирами. «Сало, копченые колбасы, жирные сорта мяса. Жареные продукты тоже нежелательны, потому что они могут усилить инсулинорезистентность, ухудшив работу собственного инсулина, и способствуют развитию ожирения», —сказал Анциферов. Помимо того, что стоит исключить из рациона каждому больному диабетом, эндокринолог назвал продукты, которые будут полезны. По его словам, это фрукты, овощи, за исключением картофеля и зрелых бобовых, а также белковые продукты — индейка, рыба, нежирные сорта мяса, белок яйца, нежирные сорта творога.