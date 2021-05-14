Диетолог Маргарита Королева рассказала, как не заболеть раком и дожить до 100 лет

К продуктам, повышающим риск заболевания онкологией, заграничные врачи отнесли красное мясо, колбасу, молоко, сахар и алкоголь. Однако по словам Королевой, отказ от конкретных продуктов не снижает риск болезни, а в некоторых случаях может нанести вред здоровью. Именно комплексный подход к проблеме нужен для профилактики, сообщила в интервью «Национальной службе новостей» Королева.

Диетолог подчеркнула, что рак — полисистемное заболевание. На его развитие влияет совокупность факторов: генетика, хронические заболевания или предрасположенность к ним, масса тела. Лишний вес — настоящая угроза, из-за него нарушаются многие процессы в жизнедеятельности организма. «Из ожирения вытекает 12 видов рака! Это подтверждено медициной», — предупреждает Маргарита.