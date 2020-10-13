Диета 1985 года помогла женщине сбросить 68 килограммов
54-летняя женщина решила похудеть после того, как съездила на отдых в Грецию. Ей не понравились снимки с отпуска, где женщина не узнала себя. Впервые за много лет она решила взвеситься и пришла в ужас: весы показывали 158 килограммов. «Мне было так стыдно, что я никому об этом не сказала», — говорит она. Тогда Бэкхауз вспомнила о диете, которой придерживалась ее мама в 1985 году.
Woman who shed 10st after seeing 'horrifying' holiday photo shares new daily diet https://t.co/mS19eO1pSh pic.twitter.com/9aNduWKwHe— Daily Mirror (@DailyMirror) October 9, 2020
Согласно правилам, в день можно съедать только 230 граммов белков, три порции углеводов, две чайные ложки жира и две порции фруктов, овощи можно употреблять без ограничений.
Кроме того британка активно занималась физическими упражнениями. К примеру, в будни она по 30 минут гуляла с мужем, а по выходным делала вылазки на живописную возвышенность Чилтерн-Хилс недалеко от своего дома. Позже к ходьбе женщина добавила бег. Каждые три месяца Джули Бэкхауз худела примерно на шесть килограммов. В итоге за три года она сбросила 68 килограммов и теперь весит около 90 килограммов. «Жалею только о том, что не занялась этим до того, как мне исполнилось 50 лет», — уточнила она.
Фото: Pexels.com
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