Диета 1985 года помогла женщине сбросить 68 килограммов

Кроме того британка активно занималась физическими упражнениями. К примеру, в будни она по 30 минут гуляла с мужем, а по выходным делала вылазки на живописную возвышенность Чилтерн-Хилс недалеко от своего дома. Позже к ходьбе женщина добавила бег. Каждые три месяца Джули Бэкхауз худела примерно на шесть килограммов. В итоге за три года она сбросила 68 килограммов и теперь весит около 90 килограммов. «Жалею только о том, что не занялась этим до того, как мне исполнилось 50 лет», — уточнила она.