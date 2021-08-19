Диарея: почему появляется и в каких случаях опасна для здоровья

Кроме того, некоторые люди не переносят определенные продукты, на которые организм ответит диареей, вздутием и метеоризмом, кожной сыпью, а пищевая аллергия обычно сопровождается хрипом и сыпью по телу. Любителям путешествий наверняка встречалось расстройство, связанное с употреблением пищи или воды в других регионах и нарушением санитарных правил.

Очередной причиной диареи считаются паразиты. Их появление может быть вызвано купанием в непроверенных водоемах или употреблением в пищу сырых или немытых фруктов и овощей. Также с едой в организм могут проникнуть бактерии, вроде кишечной палочки.

Хроническое нарушение работы желудочно-кишечного тракта связано с синдромом раздраженного кишечника (СРК), вызывающий диарею или запор. Одной из частых причин считается гастроэнтерит, который обычно вызывается бактериальным или вирусным заболеванием желудка, включая ротавирус и норовирус. Кроме жидкого стула возможно появление спазмов в животе и рвоты.

Плюс ко всему совсем недавно добавился новый виновник проблем со стулом — коронавирус. Диарея считается одним из основных симптомов заражения «дельта»-штаммом COVID-19.

В основном данные причины не должны вызывать особого беспокойства, между тем следует насторожиться при обнаружении следующих характеристик стула: диарея сопровождается выделением крови — ректально или в стуле; диарея длится семь дней или дольше; рвота наблюдается более двух дней; у человека с инфекцией наблюдется заметное похудение или стул приобретает очень темный окрас.