Диана Арбенина рассказала о своем самочувствии после перенесенного сердечного приступа

По сообщениям СМИ, поскольку угрозы жизни певицы нет, ее отпустили из клиники под расписку. Дальнейшее лечение Диана будет проходить по возвращении в Россию.

Напомним, в минувшем году Диана Арбенина и «Ночные снайперы» подготовили новую большую концертную программу, посвященную 25-летию коллектива. 4 ноября 2018 года в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве состоялся грандиозный трехчасовой концерт в честь юбилея «Ночных снайперов». В рамках юбилейного гастрольного тура концерты группы прошли уже во многих городах нашей страны и за рубежом, а в феврале музыканты впервые выступят в Австралии.