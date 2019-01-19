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Диана Арбенина рассказала о своем самочувствии после перенесенного сердечного приступа

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Дианы Арбениной

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Певица вышла на связь с поклонниками.

Поклонники группы «Ночные снайперы» были немало напуганы, узнав, что лидер коллектива, певица Диана Арбенина, госпитализирована с сердечным приступом в больницу во Франции. Несколько часов назад артистка опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о своем самочувствии и поблагодарила поклонников за поддержку. «Ребята, все, кто писал мне в эти дни, все, кто за меня переживал и беспокоился, огромное вам спасибо, я тронута. Мне уже легче, я уже могу шевелить руками, ногами. Потом, пожалуйста, не забывайте, что наша музыкантская жизнь сплошь состоит из перелетов, переездов <…> Ну, не справился чуть-чуть организм», — призналась Диана.

По сообщениям СМИ, поскольку угрозы жизни певицы нет, ее отпустили из клиники под расписку. Дальнейшее лечение Диана будет проходить по возвращении в Россию.

Напомним, в минувшем году Диана Арбенина и «Ночные снайперы» подготовили новую большую концертную программу, посвященную 25-летию коллектива. 4 ноября 2018 года в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве состоялся грандиозный трехчасовой концерт в честь юбилея «Ночных снайперов». В рамках юбилейного гастрольного тура концерты группы прошли уже во многих городах нашей страны и за рубежом, а в феврале музыканты впервые выступят в Австралии.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: Instagram, YouTube/Диана Арбенина и Ночные Снайперы

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