Диабет, беременность и другие причины, по которым мы пьем воды больше, чем обычно
Эксперты назвали 7 серьезных причин, по которым жажда возникает чаще обычного.
Хронический стресс влияет на ощущение обезвоженности. Из-за гормонов, которые вырабатываются надпочечниками, мы ощущаем не только тревогу, но и сильную жажду.
Менструация — это одна сплошная потеря. Гормоны эстрогена и прогестерона влияют не только на баланс жидкости, но и крови.
Проблемы с щитовидной железой. И тут нам не обойтись без гормонов, которые вырабатываются под строгим надзором этого органа. Если повышенная потливость и сухость во рту стали беспокоить вас слишком часто, то это повод обратиться к врачу.
Мочегонные препараты или продукты. Среди продуктов самые популярные — это чай, кофе и алкоголь. После их употребления вы чаще и больше теряете жидкость, поэтому возникает жажда.
Диабет. При любом из типов сахарного диабета, особенно если заболевание не диагностировано, возникает ситуация, в которой надпочечники работают сильнее, чтобы избавиться от повышенного уровня сахара. Ситуация аналогична предыдущей.
Низкоуглеводные диеты. Углеводы задерживают жидкость в организме из расчета, что 1 г углеводов связывает около 4 г жидкости. Если сократить количество потребляемых углеводов, тело теряет влагу и реагирует, испытывая жажду.
Беременность ассоциируется с частыми отлучками в уборную и беспричинной жаждой. Все объясняется увеличением количества крови в теле матери в первый триместр, поэтому почки выделяют больше жидкости. Учащенные походы в туалет могут вызвать недостаток жидкости.
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