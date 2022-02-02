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Диабет, беременность и другие причины, по которым мы пьем воды больше, чем обычно

Еще со школьного курса биологии мы знаем, что человек состоит на 80% из воды. Хотя он и может продержаться без жидкости около 10 дней, ее ежедневное употребление просто необходимо. Общепринятые 2 литра подходят не всем, и формула нужного количества воды определяется из расчета 30 мл на 1 кг веса. Конечно, вы можете выпить немного больше в жаркий летний день или после интенсивного кардио, но что если вы регулярно употребляете слишком много воды?