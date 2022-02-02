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Диабет, беременность и другие причины, по которым мы пьем воды больше, чем обычно

Еще со школьного курса биологии мы знаем, что человек состоит на 80% из воды. Хотя он и может продержаться без жидкости около 10 дней, ее ежедневное употребление просто необходимо. Общепринятые 2 литра подходят не всем, и формула нужного количества воды определяется из расчета 30 мл на 1 кг веса. Конечно, вы можете выпить немного больше в жаркий летний день или после интенсивного кардио, но что если вы регулярно употребляете слишком много воды?
Диабет, беременность и другие причины, по которым мы пьем воды больше, чем обычно

Эксперты назвали 7 серьезных причин, по которым жажда возникает чаще обычного.

  1. Хронический стресс влияет на ощущение обезвоженности. Из-за гормонов, которые вырабатываются надпочечниками, мы ощущаем не только тревогу, но и сильную жажду.

  2. Менструация — это одна сплошная потеря. Гормоны эстрогена и прогестерона влияют не только на баланс жидкости, но и крови.

  3. Проблемы с щитовидной железой. И тут нам не обойтись без гормонов, которые вырабатываются под строгим надзором этого органа. Если повышенная потливость и сухость во рту стали беспокоить вас слишком часто, то это повод обратиться к врачу.

  4. Мочегонные препараты или продукты. Среди продуктов самые популярные — это чай, кофе и алкоголь. После их употребления вы чаще и больше теряете жидкость, поэтому возникает жажда.

  5. Диабет. При любом из типов сахарного диабета, особенно если заболевание не диагностировано, возникает ситуация, в которой надпочечники работают сильнее, чтобы избавиться от повышенного уровня сахара. Ситуация аналогична предыдущей.

  6. Низкоуглеводные диеты. Углеводы задерживают жидкость в организме из расчета, что 1 г углеводов связывает около 4 г жидкости. Если сократить количество потребляемых углеводов, тело теряет влагу и реагирует, испытывая жажду.

  7. Беременность ассоциируется с частыми отлучками в уборную и беспричинной жаждой. Все объясняется увеличением количества крови в теле матери в первый триместр, поэтому почки выделяют больше жидкости. Учащенные походы в туалет могут вызвать недостаток жидкости.

Фото: Pexels

Источник: Elle
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